ضبط 5 أطنان سماد عضوي مجهول المصدر بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة للمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

حملات رقابية بإيتاي البارود

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي بحملة مكبرة بنطاق ايتاي البارود.

ضبط 100 شيكارة سماد مجهول المصدر

بالمرور على الأسواق والمصانع ومحلات الجزارة ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط 100 شيكارة سماد عضوي زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 5 طن مجهول المصدر، وكذا 43 شيكارة ملح منتهي الصلاحية زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 2150 كيلو بمصنع أجبان بدون سجل صناعي.

حملة على مصانع الألبان

كما تم ضبط مصنع ألبان بدون سجل صناعي، وتم التحفظ علي عدد 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان، وكذا مصنع لأدوات التجميل بدون سجل صناعي، وتم التحفظ على 500 كيلو سكر، داخل مصنع حلويات بدون سجل صناعي، كما تم التحفظ على كميات من الدقيق والسكر.

حملات متنوعة

وتم ضبط مصنع أكياس بدون سجل صناعي، وتم التحفظ على كمية من المواد الخام، كما تم التحفظ على 20 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي 500 بإحدي محلات السوبر ماركت.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بوزن 400 كجم بمطاعم ومحلات جزارة، كما تم ضبط 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

ومن جانبه، شدد محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.