ضبط أسماك فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة خلال حملة تموينية بالبحيرة

لم تتوقف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية بالبحيرة، منذ انقضاء أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، حملات على الأسواق والمحال والمخابز بنطاق مراكز المحافظة، ما أسفر عن ضبط 14 طنًا من السمك الماكريل بأحد الثلاجات على الطريق الزراعي منتهية الصلاحية.

ضبط خرشوف منتهي الصلاحية

كما ضُبط 130 كيلو جرامًا من الخرشوف منتهي الصلاحية بأحد الثلاجات قبل طرحها في الأسواق، إضافة إلى تحرير 23 محضرًا ضد مخابز بلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم ضبط مخبز تصرف في 683 شيكارة دقيق بلدي مخصص لإنتاج الخبز المدعم بالبيع بالسوق السوداء.

محاربة السوق السوداء

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص للتصرف في الخبز المدعم بالسوق السوداء، وضبط 9000 رغيف مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، إضافة إلى ضبط 1500 بطاقة تموينية تُستخدم في الاستيلاء على دعم المواطنين.

كما ضُبطت 3 ماكينات صرف الخبز مع أحد الموزعين، منها ماكينة تابعة لأحد مخابز البلدية بالأسكندرية.

وفي مركز ومدينة شبراخيت، تم تحرير 17 محضرًا ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

أما مدينة إيتاي البارود فقد أسفرت الحملات بها عن ضبط 33 كرتونة بها 4057 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأحد مخازن مستحضرات التجميل غير المرخصة، بالإضافة إلى 247 عبوة، كل عبوة تحوي 18 قرص بخور صينى مجهول المصدر بأحد مخازن الخردوات.