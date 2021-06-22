تعيينات وزارة الزراعة 2021.. غلق باب استلام طلبات النقل والندب لـ900 وظيفة

أغلق الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، استقبال طلبات النقل والندب التي أعلن عنها لشغل 900 وظيفة في 2021 في كل المحافظات، والتي تمّ تقديمها إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز أو مقر المنطقة في المحافظة، والتي شملت العديد من الوظائف والمهن التي تنفذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والجديدة.

الزراعة تطلب 33 مهندساً ميكانيكياً

وشملت الوظائف المطلوبة: 33 مهندس ميكانيكي في محافظات (الإسكندرية، النوبارية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، العريش، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والديوان العام)، وشروطها أنَّ يتمتع المتقدم بخبرة 5 سنوات وحاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية.

شروط وظائف وزارة الزراعة للندب والنقل

كما أعلنت وزارة الزراعة، عن حاجتها عن طريق الندب والنقل إلى 97 مهندس أخصائي زراعي، ضمن الوظائف التخصصية لوظائف الزراعة والعلوم وشروطها 5 سنوات خبرة، والمؤهل بكالوريوس زراعة، كذلك 5 وظائف لمهندس كهرباء، و10 أخصائيين تشغيل حاسب آلي، وشروطها أنَّ يكون له 5 أعوام من الخبرة وحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، كما أعلنت عن حاجتها بالندب والنقل إلى 25 محاسباً من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، و100 سائق جرار في كل المحافظات، و79 سائق حفار ممن يحملون رخصة قيادة، و37 سائق لودر و8 سائقين بلدوزر، و57 سائق سيارة، و58 ميكانيكي و58 ميكانيكي سيارات و38 كهربائي سيارات، و23 عامل كاوتش للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي عن طريق النقل أو الندب و13 خراط ولحام و54 عامل خدمات للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وثلاث محامين، و24 كاتب شؤون عاملين للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي عن طريق النقل أو الندب في محافظات (الإسكندرية – مرسى مطروح - النوبارية – البحيرة – السويس – بورسعيد – الديوان العام – قنا)، و12 فني زراعي للعمل بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي (عن طريق النقل أو الندب) بمحافظات (البحيرة – السويس – بورسعيد- الإسماعيلية).