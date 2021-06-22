بأمر القانون.. تغريم يعقوب وحسان والحويني 100 ألف جنيه في هذه الحالة

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بدأ عدد من مشايخ الدعوة السلفية الظهور مرة أخرى عبر صفحاتهم وحساباتهم الرسمية على فيس بوك وتويتر، وعبر موقع الفيديوهات الأشهر في العالم يوتيوب، وأبرزهم محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، وأبو إسحاق الحويني، وهو الظهور الذي يوقعهم تحت طائلة القانون، لمخالفتهم قانون تنظيم الظهور الإعلامي، الذي يعاقب بتغريم كل من يظهر على وسائل الإعلام المختلفة وبينها الإلكترونية، للحديث في أمر الدين، دون تصريح من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الظهور الإعلامي

وحدد قانون «تنظيم الظهور الإعلامي» عقوبة من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية، دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما يعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة حال تكرار الأمر.

وأيضا حدد مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي الذي صدر عام 2017، عقوبة من يتحدث في شؤون الدين بوسائل الإعلام دون ترخيص، وعقوبة الوسيلة الإعلامية، حيث حظر القانون على غير المرخص لهم من علماء الدين الحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص ساري قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث في الشأن الديني.

ويلزم قانون «تنظيم الظهور الإعلامي»، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك.

ونص القانون على الحق في سحب الترخيص أو إيقافه إذا أبدى رجل الدين رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، أو إذا فقد شرط الأهلية، أو إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، كما يلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ، قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث في الشأن الديني.

وتضمن القانون العديد من العقوبات والغرامات المالية، على رجل الدين، حال الظهور بأي من وسائل الإعلام دون الحصول على تصريح، أو إذا تسبب في إثارة فتنة أو تحدث بفتاوى شاذة، فيكون عليه عقوبة مالية، وحال التكرار ستتضاعف العقوبة، إضافة إلى عقوبة القناة التي تسمح باستضافة أي رجل دين دون الحصول على تصريح من الجهات المخول لها التصريح.

شيوخ السلفية: لم يتقدم أحد لطلب الترخيص

وخلت قائمة الظهور الإعلامي ممن مشايخ التيار السلفي، أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني وياسر برهامي وغيرهم.

وشكل القانون لجان منح تصاريح الظهور الإعلامي لرجال الدين، سواء عن طريق لجان خاصة بكل هيئة أو لجان مشتركة بين المؤسسات الدينية المخول لها المنح.

وأعطى القانون الحق لأي شخص مؤهل، التقدم للحصول على التصاريح، ولم يتقدم أي من شيوخ التيار السلفي إلى لجان الفتوى لطلب ترخيص، رغم مخالفتهم القانون وظهورهم على فضائيات دينية، إضافة إلى يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.