رئيس قناة السويس: تكريك مليون متر مكعب في مشروع إزدواج القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي مستمر على مدار الساعة لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد ووفقا للجدول الزمني.

تجهيز أحواض الترسيب للمشروع

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، الكراكات تعمل تزامنا مع تجهيز أحواض الترسيب بموقع مشروع الازدواج بالبحيرات الصغرى، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرفع المساحي التي تتم بموقع مشروع التوسعة والتعميق بالمنطقة الجنوبية.

وأشار إلي أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢ وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة.

تكريك مليون متر مكعب في مشروع ازواج القناة

وتوجه الفريق ربيع إلى موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

واستمع رئيس الهيئة إلي مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث تجاوزت إجمالي كميات الرمال المستخرجة المليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وذلك بواسطة أربع كراكات تابعة للهيئة هم الكراكة مشهور، والكراكة العاشر من رمضان، والكراكة الصديق، والكراكة محمود يونس.

جولة تفقدية في نفق أحمد حمدي 2

تفقد الفريق أسامة ربيع صباح اليوم الثلاثاء عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها وشملت الجولة نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ وموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

وتضمنت الجولة كلا من مداخل ومخارج النفق، والمباني الإدارية الملحقة، وغرفة التحكم الرئيسية، وخلالها استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن نظم التشغيل والأمان و تجهيزات النفق.

رئيس الهيئة: نفق أحمد حمدي إضافة قوية للعبور من الشرق إلي الغرب

وأكد الفريق ربيع على أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن و التي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.