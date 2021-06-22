هيئة قناة السويس تبدأ رفع كفاءة طريق «القنال» بطول 35 كيلومترا

قال النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن هيئة قناة السويس بدأت بالعمل على رفع كفاءة طريق القنال بطول 35 كيلومترا.

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة، أن أعمال التطوير تبدأ من أبو سلطان وحتى كسفريت، استجابة من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لطلبه بإعادة رصف وتوسعة الطريق.

وقال «منذ أسابيع تم تشكيل لجنة مختصة بدراسة الأعمال على الطريق وتم تخصيص ميزانية كبيرة لإعادة رصف وتوسعة الطريق إلا أنه قد تم تأجيل العمل بالمشروع كاملاً والبدء برفع الكفاءة حتى الانتهاء من تركيب الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي تفادياً لأعمال الحفر والردم».

وتابع أنه جارٍ العمل حاليا على رفع كفاءة الطريق بشكل يسهل حركة المواطنين مؤقتا حتى يتم البدء في إعادة رصف الطريق وتوسعته بعد استكمال أعمال الغاز الطبيعي.

وعلى جانب تطوير القرى المحرومة، طالب النائب سامي سليم المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بدعم عزبة العزيمة بقرية 113 بمركز أبو صوير بمحول كهرباء لتغذية العزبة وتوابعها في الإنارة الداخلية للشوارع ورفع قدرة الكهرباء التي تخدم المنازل.

وتفقد سليم مع عدد من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة منطقة عزبة الصفيح في مدينة ابوصوير للوقوف على آخر تطورات مشروع الصرف الصحي برفقة ممثلين عن شركة المقاولين العرب الشركة المنفذة للمشروع.