خطوات توصيل بطاقة التموين إلى المنزل.. «دليفري» بـ23 جنيها

حرصا من الحكومة المصرية على تسهيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين، استحدثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة توصيل بطاقات التموين الي المنازل، توفيرا للوقت وتسهيلا على المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، وحرصا منها على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تفاوضت مع إحدى الشركات لتوصيل البطاقات التموينية للمنازل، على ألا تزيد رسوم التوصيل للمنزل على 23 جنيها، مهما كان عدد أفراد البطاقة، كما يقتصر توصيل بطاقة التموين فقط على المواطن الذي ينفذ الإجراءات كافة، سواء إصدار بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد وتالف، واستخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وإضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض.

وترصد السطور التالية، خطوات توصيل بطاقة التموين للمنازل، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات من المستفيدين من منظومة الدعم.

- الدخول للتطبيق المخصص للسلع التموينية عبر منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

- تسجيل اسم المواطن صاحب بطاقة التموين.

- تسجيل الرقم القومي.

- تسجيل رقم بطاقة التموين واسم البقال التمويني التابع له ومنطقته الجغرافية

- بمجرد التسجيل تظهر قائمة بالخدمة التي يريدها المواطن.

- يختار صاحب بطاقة التموين الخدمة التي يريدها.

- تتم العنوان بشكل مفصل وتصل له البطاقة في اليوم التالي بتكلفة 23 جنيها رسوم خدمة.

وتوفر منصة بوابة مصر الرقمية للمواطن، كل ما يحتاجه من خدمات تموينية عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، وبينها استخراج بطاقات بدل فاقد وتالف والجديدة، والفصل الاجتماعي، ونقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، إضافة الزوجة أو أحد أفراد الأسرة لبطاقة التموين، أو تفعيل البطاقة، أو طلب الرقم السري، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس والزحام داخل المكاتب التموينية، إضافة إلى تحسين وإنهاء الخدمة في وقت قصير.