حملات تموينية لضبط الأسواق.. وضبط 8 أطنان عسل أسود فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1517 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 3,9 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة، وضبط 2.27 طن دواجن مجمدة فاسدة بالقاهرة، و8 أطنان عسل أسود معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر في البحيرة، و4.5 طن ملح طعام معبأ داخل عبوات وشكائر مغشوشة ومقلدة بالبحيرة، وضبط 2.7 طن أرز أبيض، سكر حر معبأة داخل عبوات – 2760 زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر في القليوبية.

ضبط 1,5 طن سكر تمويني و420 عبوة زيت تمويني قبل الإتجار بها بالسوق السوداء بالقاهرة، ضبط صاحب مخبز بلدي استولى على 351585 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء، و36523 قطعة مستلزمات طبية دون مستندات بالقاهرة.