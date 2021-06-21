سرقة ونصب.. حوادث تعرض لها الفنانين في الفترة الأخيرة

لم يكن حادث سرقة والدة زوجة الفنان تامر حسني هي الحادثة الأولي داخل الوسط الفني خلال الفتره الحالية، فقد شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية عددا من حوادث السرقة والنصب، ونستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

سرقة حماة تامر حسني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خير سرقة حماة الفنان تامر حسني من شخص ادعى أنه رجل إعمال إماراتي، حيث تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من والدة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، تتهم فيه عاطلا بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي ومجوهرات.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أوهم المجني عليها بأنه رجل أعمال إماراتي، وأستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 10 آلاف جنيه، أثناء وجودهما سويا داخل كافيه في مول العرب، بالإضافة إلى سلسلة وخاتم.

محاولة سرقة فيلا إلهام شاهين

وفي مايو الماضي تعرضت فيلا الهام شاهين للسرقة، حيث تسلق لص سور فيلتها وحاول السرقة، ولكن استطاع الأمن الايقاع به وتسليمه الي قسم الشرطة وإبلاغ الفنانة.

سرقة فيلا سيد رجب

ومؤخرا تعرضت فيلا الفنان سيد رجب هو الآخر للسرقة بمنطقة البدرشين، حيث قام بالسرقة خفيرا من خلال قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، لتتمكن الشرطة من الإمساك به بعد ذلك وحبسه وإعادة المسروقات.