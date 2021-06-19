بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حوادث مرورية متفرقة بسوهاج

أُصيب 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بسوهاج اليوم، بدائرة مركز اخميم، وقسم شرطة الكوثر، وجرى نقل المصابين لمستشفييّ سوهاج الجامعي، وأخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة، وتم رفع اثار الحوادث من على الطرق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغا بانقلاب دراجة نارية امام دير الشهداء بقرية الحواويش دائرة المركز، ووجود مصابين، انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من:«أحمد محمود محمد، 40 عاما، مصابا بكدمات في الجسم، وممدوح قدري علي، 43 عامًا، مصابا بكدمات»، تم نقلهما لمستشفى أخميم المركزي.

كما تبلغ لمركز شرطة أخميم بورود بلاغا بانقلاب دراجة نارية بقرية الديابات دائرة مركز أخميم، ووجود مصابين في الحادث، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة إصابة كل من «سامح إسحاق سعد، 42 عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد علام محمد، ١٩ عامًا، مصابا باشتباه كسر في القدم اليمني، واشتباه كسر بالحوض»، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقي مأمور قس شرطة الكوثر بلاغا بحدوث تصادم بين سيارة «ميكروباص»، و«تروسيكل»، بجوار وحدة إسعاف الكوثر، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «محمد أحمد محمود، 45 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، حمادة السيد بطيخ، 35 سنة، اشتباه كسر بالقدم الايسر، نعيم فهيم مسعد، 30 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر»، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.