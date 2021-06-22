بـ50 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات تنموية بمدينة نويبع

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب ﺳﻴﻨﺎء، إن هناك خطة طموحة لتنمية مدن خليج العقبة «شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن مدن خليج العقبة سياحية تمتاز بموقع استراتيجي متميز؛ لكونها تطل على ساحل خليج العقبة بنحو 300 كيلو متر.

مشروعات بنية تحتية وإنارة ورصف طرق

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة نويبع من المدن الجاري تنفيذ مشروعات تنموية عديدة بها لخدمة المواطنين، بتكلفة تتعدى 50 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات بنية تحتية، وتجميل وإنارة ورصف طرق، ودار مناسبات، وممشى سياحي على الشاطئ العام، ومشروع مضمار الهجن، الذي يعد من المشروعات القومية التي تخدم السياحة بمدن خليج العقبة.

إنشاء مضمار الهجن بـ 4 ملايين جنيه

وأشار «فودة» إلى أن تكلفة إنشاء مضمار الهجن تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، مخصص لتدريب الجمال التي تشارك في السباقات المحلية والدولية، والهدف من إنشائه تخفيف العبء عن مضمار الهجن بشرم الشيح ليصبح مضمار للسباقات فقط وليس للتدريب، لافتًا إلى أنه يجري إنشاء مضمار للتدريب أيضًا بمدينة طور سيناء، وأخر بمدينة رأس سدر، لخدمة السياحة بمدن خليج السويس.

وأكد أن الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بالتراث البدوي، وخاصة سباقات الهجن التي تهتم بها معظم الدول العربية، وأصبحت مدينة شرم الشيخ أحد المحطات الهامة التي تقام بها سباقات الهجن، وقد حضر الرئيس والشيخ محمد بن زايد، أحد السباقات في مضمار الهجن بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات التنموية بمدينة نويبع، على هامش احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع.