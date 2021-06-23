مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

يسعى المسلمون لمتابعة مواقيت الصلاة بمختلف محافظات الجمهورية، لأداء الفروض في أوقاتها، وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 يونيو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب: 07:00

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:04

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:34.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء: 08:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب: 07:08

أذان العشاء: 08:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

أذان الفجر: 03:06

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 07:03

أذان العشاء: 08:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:13

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:58

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:53

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:18