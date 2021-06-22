سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف أسعار الذهب اليوم 22-6-2021

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 769 جنيهًا، وسط استقرار أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، وذلك في ثاني يوم من بداية أسبوع عمل البورصات العالمية، ما انعكس على السوق المحلي.

اعرف أسعار الذهب اليوم 22-6-2021

وفي إطار اهتمام كثيرين بأسعار الذهب، ترصد «الوطن» في هذا الصدد أسعار الذهب اليوم ومتوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وسعر أعيرة الذهب الأخرى مثل عياري 24 و18، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم الثلاثاء، بين 877 و879 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، بين 767 و769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 657 و659 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في البورصات العالمية، اليوم الثلاثاء، بين 6136 إلى 6152 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 901.26 جنيه و57.54 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 788.62 جنيه و50.35 دولار، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء عند 675.95 جنيه و43.15 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,309 جنيه، وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من مكان لآخر.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، وصعوبة في توقع أسعاره خلال الفترة القادمة، بسبب القفزات التي يمر بها.