«الحماية المدنية» تنقذ مواطنا سقط من أعلى منطقة جبلية في السويس

نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس فى إغاثة أحد الأشخاص، عقب سقوطه من أعلى منطقة جبلية، واحتجازه أسفل المنحدر وعدم تمكنه من الصعود لشعوره بالتعب والإرهاق، حيث تمكنت القوات من إنقاذه ولا يوجد به ثمة إصابات، كما تم تقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة له، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

وقد لاقت سرعة انتقال القوات لمحل الواقعة استحسان ورضاء المواطن، الذى تقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.