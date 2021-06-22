ضبط شخصين يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالخارج مقابل العمولة

أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة، تجميع شخصان أحدهما مقيم بالمنيا، والآخر يعمل بالخارج، مدخرات المصريين العاملين بالدولة، التي يعمل بها الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذي يستلمها أو يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقا للفحص المستندي 200 ألف دولار أمريكي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غيرالمشروع في النقد الأجنبي.