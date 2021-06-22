28 يونيو.. إعادة محاكمة حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر (فيديو)

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، المتهمة في قضية الإتجار بالبشر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، وهو ما ترتب عليه إلغاء حكم سجنها الغيابي، ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت بحقها الحكم الغيابي.

وبحسب مصدر قضائي، فإن حكم سجن «حنين» سقط فور القبض عليها، وأصبح لاغيا، وستعاد محاكمتها مجددا أمام ذات المحكمة، ليصدر بعدها حكم الإدانة أو البراءة، حضوريا، على أن تظل محبوسة طوال محاكمتها، مالم تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيلها.

حكم غيابي

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد الجندى، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

مقطعا فيديو

وظهرت حنين حسام، في مقطعي فيديو، فجر اليوم، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهي تبكي وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الاتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.

مخبأ سري في القليوبية

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على حنين حسام، مختبأة عند أقاربها في القليوبية، والتي لجأت لها تجنبًا للرصد الأمني، في أعقاب صدور قرار من الجنايات بضبطها وإحضارها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، في أبريل الماضي، وبقيت هناك بعد صدور الحكم عليها، حتى نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانها وضبطها، حيث استسلمت للشرطة دون مقاومة.

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