النجم أمير المصري يحصد لقب «Mr. Vogue»

اختارت مجلة فوج «Vogue» البريطانية العالمية النجم أمير المصري لتمنحه لقب «Mr. Vogue»، تحت عنوان role reversal، في عددها لشهر يوليو، وانتهى المصرى من تصوير فيلم «ريتسا» بمصر ويستكمل الآن تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا.

وكان أحدث أعماله المسلسل البريطاني The One الذي يعرض على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين «بن»، الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

وكان النجم أمير الصري أعلن أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم 30 يوليو وقريباً في دور العرض حول العالم.

يأتي ذلك تزامناً مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية «BIFA».

يذكر أن أمير المصري تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم وقد تنافس أمير على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد .

معلومات عن أمير المصري

ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون.

وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، وقدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية.