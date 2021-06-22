محافظ جنوب سيناء يفتتح المرحلة الأولى للممشى السياحي بمدينة نويبع

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ا المرحلة الأولى لمشروع ممشى نويبع، ليوم الثلاثاء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع. وذلك على هامش احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح صحفي، اليوم، إن الممشى يعد أحد أهم المشروعات الخدمية على أرض المدينة، خاصة أن مواطني المدينة عانوا لسنوات من عدم وجود مناطق ترفيهية عامة، لافتًا إلى أنه جرى تزويد الممشى بكافة الخدمات، والدخول إليه بالمجان.

وأوضح المحافظ أنه جرى إقامة الممشى بطول 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للممشى لكونه ملكًا لهم .

تجميل ورصف وإنارة الطرق بتكلفة 30 مليون جنيه

وقال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى افتتاح عدد من مشروعات تجميل ورصف وإنارة الطرق بتكلفة تتعدى 30 مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح مضمار الهجن الذي جري إنشاؤه في وادي المجرح، بتكلفة 4 ملايين جنيهًا، بطول 4 كيلو متر وبعرض 30 متر، ويتضمن منصة لكبار الزوار، وأماكن انتظار للسيارات، وحمامات للضيوف والمواطنين، ويسع لتدريب أكثر من 100 جمل.

وقدم رئيس المدينة الشكر للقيادة السياسية، لاهتمامهم برياضة الهجن التي تعد من التراث السيناوي، ويحرص أهالي سيناء على إحيائها، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء دار مناسبات في تجمع المجرح بتكلفة 4 ملايين جنيه، لاستخدامها في كافة المناسبات، ويوفر ﻋلى الشباب المقبل ﻋﻠى الزواج تكاليف الخيمة التي تصل تكلفتها إلى 70 ألف جنيه.