أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت ٩٩.٤٦ ٪ .

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 4605 طالبا من إجمالي 4619 طالبا مقيدا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 4594 طالبا و19 طالب متغيب.

55 طالب حصلوا على الدرجات النهائية في محافظة الوادي الجديد

وصرح محافظ الوادي الجديد أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية فى نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الوادى الجديد بلغ 55 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، مقدماً التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنياََ لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة.

وتنشر "الوطن" كشوفات أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد.

نظام عمل خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن هناك منظومة جيدة وضعناها خلال الامتحانات هذا العام، ونجحت فى امتحانات النقل، وامتحانات الشهادة الإعدادية، من خلال الدقة فى التصحيح، ورصد الدرجات والشفافية فى التعامل، مع جميع أوراق الإجابة وإعطاء جميع الطلاب حقوقهم، مع السرعة فى الأداء، والإنضباط فى العمل، وهو ما يجرى حاليا فى امتحانات الدبلومات الفنية، والعمل بروح الفريق الواحد وإشراف ومتابعة على جميع لجان النظام والمراقبة فى الوادى الجديد، مع توفير خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2021 للطلاب من خلال الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، لإتاحة النتيجة للجميع بالإسم ورقم الجلوس