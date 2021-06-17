محافظ الوادي الجديد: منزل و5 أفدنة لمنتفعي مشروع الجذب السكاني

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أنه في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بشأن مشروع الجذب السكاني، الذي تنفذه المحافظة، سيتم تخصيص 20% من الوحدات السكنية المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة، وأنه يمكن لجميع أبناء المحافظة بكافة المراكز التقديم للحصول على منزل وعدد 5 أفدنة بالمشروع في منطقة «أبو طرطور»، وفقاً للشروط التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم أولاً رفع كفاءة المنازل والوحدات الخدمية الموجودة تمهيداَ لبدء تسليم المنتفعين.

منزل و5 أفدنة لكل منتفع بالمشروع

وأكد «الزملوط»، في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، أن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة، يحصل من خلاله المنتفع على منزل و5 أفدنة، ضمن المشروع الذي يجري تنفيذه بمنطقة «أبو طرطور»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الشروط قريباً.

مشروع القرى النموذجية بشمال المنيرة بالخارجة

وشهدت محافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، تنفيذ مشروع إنشاء القرى النموذجية، شمال قرية «المنيرة»، بمدينة الخارجة، بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ المشروع بدعم من بنك مصر، وفقاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك، وحصل من خلاله المستفيد على 5 أفدنة زراعية ومنزل ريفي متكامل، عقب الانتهاء من أعمال تنفيذ وإنشاء 100 منزل ريفي في القرية النموذجية الثالثة بالمحافظة .

وجرى تنفيذ مشروع القرى النموذجية بواسطة شركاء التنمية، خلال 6 أشهر، وتم تسليم الوحدات جاهزة للمنتفعين، وكاملة المرافق، بموجب تقديم عدد من المستندات المطلوبة، وتتضمن صورة البطاقة الشخصية، المؤهل الدراسي، قسيمة الزواج، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء، مرفق بها شهادة من التأمينات الاجتماعية بأنه غير مؤمن عليه، وبشرط ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة، ولا يزيد على 50 سنة.