والدة «شهيدة الشرف» تصرخ في وجه قاتليها: «عملتوا فيها كده ليه» (فيديو)

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حضوريًا، وبإجماع الآراء بمعاقبة أحمد رضا الشحات وحسين محمد عبدالله حامد بالإعدام شنقا عما أسند إليهما، وألزمتها المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإلزامها أن يؤديا إلى المدعيين بالحق المدني مبلغا قدره 10 آلاف وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمتها بمصاريفها ومبلغ 200 جنيه أتعابا للمحاماة.

وهتفت الأم فرحا بالحكم القضائي الذي اقتص لابنتها، قائلة: «يحيا العدل.. ربنا خد لك حقك يا بنتي .. ربنا جاب لك حقك».

صاحت الأم، موجهة حديثها للمدانين بقتل ابنتها، قائلة: «عملتوا فيها كده ليه.. حسبي الله ونعم الوكيل»

وقضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق المفتي على قرار إعدامهما، بعد أن أدين زوجها بالاتفاق مع عامل كان يعمل لديه على قتل المجني عليها، بأن حرضه على اغتصابها، لخداع السلطات وخدش شرفها وتشويه سمعتها، حتى تتهيئ له الأمور ويتزوج من أخرى.

صدَر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافي وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.