شقيق ضحية مذبحة كفر الدوار: "أختي شهيدة الشرف والعفة"

طالب أهالي زوج ضحية "مذبحة كفر الدوار" بالقصاص العادل والعاجل من المجرم، مؤكدين أن حداثة سنه قد تُنجيه من حبل المشنقة، وأن الضحية استدعته لنقل أثاث منزلها لتساعده في أعباء الحياة، لكنه غدر بها وبطفليها وقتلهم بعد أن فشل في اغتصابها.

وقال محمد علي، شقيق المجني عليها، الذي حرص على حضور الجلسة بخلاف الكثير من أقارب الضحية: "أختي شهيدة الشرف والعفة، وقتلها ابن عمها رغم كونه في مقام أخيها، وكانت تعطف عليه وتفضله على الغريب في أعمال النقل، باعتباره سائق تروسيكل نقل".

وأضاف: "علمت من التحقيقات أن شقيقتي قاومته حينما راودها عن نفسها، ودافعت عن شرفها وشرف زوجها، بعدما عضته من وجهه أثناء اعتدائه عليها، واستغاثت بالجيران الذين لم ينقذوها، وكان الجاني يصاحب زوج أختي في كل خطوة، وكأنه لم يرتكب الجريمة"

وطالب أهالي الضحايا بالقصاص من الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه، مؤكدين أن الجاني لم يبلغ ١٨ عامًا، الأمر الذي قد يُنجيه من حبل المشنقة، ويبقى قصاص السماء هو الأمل الوحيد للأسرة المكلومة.