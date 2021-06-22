آداب ونصائح هامة للمضحين عند الذبح في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يسبقه استعدادات الناس للذبح والأضحية، وقبل الإقدام على هذه الخطوة عليهم اتباع بعض النصائح عند شراء الأضحية وعند الذبح، خاصة في زمن انتشار فيروس كورونا.

وفي السطور الآتية تستعرض «الوطن» أبرز النصائح التي يمكنك اتباعها عند ذبح الأضحية، والتي ذكرتها دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك».

نصائح عند ذبح الأضحية

- على الشخص أن يختار التضحية بـ«البهيمة» كثيرة اللحم، الخالية من العيوب.

- لا يجوز تعذيب الذبيحة المضحى بها، والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها، كما يجوز تخديرها قبل الذبح؛ لإضعاف مقاومتها قبل ذبحها.

- إخفاء آلة الذبح عن نَظَر الأضحية عند ذبحها، ولا تُذْبَح الأضحية أمام الأخرى.

- يجوز شراء الأضحية عن طريق التسويق الإلكتروني «أون لاين»؛ إذ أنه أمر لا حرج فيه؛ ما دام أَنَّ الشراء يشتمل على أركان وشروط البيع الشرعي، ووُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري.

- لابد من الحرص على تحقيق معايير النظافة العامة وقواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا، فيراعى الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم ترك مخلفات الذبح في الشوارع.

- الاهتمام بعدم تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، وترك التجمعات الكبيرة التي تَحْدُث أثناء الذبح.

- يكون قت ذبح الأضحية، من طلوع الشمس أول أيام عيد الأضحى «اليوم العاشر من ذي الحجة» إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو رابع يوم العيد.

- ذبح المضحي بنفسه يعد من السنة إن قَدَر عليه، ويجوز له الإنابة في ذلك، أو ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها، عن طريق صك الأضحية.

- من آداب الذبح، التسمية والتوجه للقبلة عند الذبح، كما لا يعطى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن أخذه على سبيل الهدية.