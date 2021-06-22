والد «شهيدة الشرف»: «زوجها مش راجل ومعملش حساب لشرفه»

لم تتمالك والدة شهيدة الشرف في محافظة الدقهلية دموعها، بعدما قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام زوجها وصديقه المدانين بقتلها، وصرخت قائلة: «ربنا أخد لها حقها، ربنا هيجيب لك حقك يا إيمان في الدنيا وهيجبهولك في الآخر .. حكم ربنا اتحقق النهاردة في الأرض».

فيما صرخ الأب، مهاجما زوج ابنته: «ظالم، خائن، ربنا جاب لنا حقنا، الحمد لله، ده حقها في الدنيا مش في الآخرة، الحكم عادل والحمد لله وأشكر كل إنسان جاب لها حقها».

والد الضحية، الذي أبدى سعادته بحكم القصاص من قاتلي ابنتيه، لم تهدأ روعته، متذكرا مصير حفيده الطفل الذي سيعيش محروم من الأب والأم: «ده مش إنسان ومش زوج، ابنه هيعيش يتيم أم وأب، فين الزوج؟! ده إنسان ديوث، ده مش راجل ولو راجل ميعملش كده، معملش حساب لشرفه .. ربنا ينتقم منه»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وقضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق المفتي على قرار إعدامهما، بعد أن أدين زوجها بالاتفاق مع عامل كان يعمل لديه على قتل المجني عليها، بأن حرضه على اغتصابها، لخداع السلطات وخدش شرفها وتشويه سمعتها، حتى تتهيئ له الأمور ويتزوج من أخرى.

صدَر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافي وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.