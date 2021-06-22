هيثم الحاج: مواصلات مجانية إلى معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في هيئة النقل العام، وفرت 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة، تيسيرا على الزوار.

وأكد «الحاج علي»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب، توفير خطوط لنقل المواطنين مجانا، من وإلى محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر.