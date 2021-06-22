محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الرمد ومدرسة «stem»  

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشفى الرمد، اليوم، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه في الزيارة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود البريص، مدير المستشفى .

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية، والصيدلية، وغرفة الفحص، وغرفة العمليات، والمبنى الإداري بالمستشفى، وشباك التذاكر، واطمأن على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما التقى عدد من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى واستمع إلى مطالبهم، وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ووجه لأهمية النهوض بمستوى الآداء الطبي داخل المستشفى، وتكثيف العمل وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات فيما يخص توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السوهاجي، والالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

كما تفقد محافظ سوهاج، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»، التي تم إنشاؤها بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة بلغت 6 ملايين و 300 ألف جنيه، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة .

وتفقد «الفقي» المدرسة المقامة على مساحة 11225 متر مربع، وتضم 9 فصول دراسية، و10 معامل «كيماء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات»، كما تفقد غرف إقامة الطلبة والطالبات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

ووجه المحافظ لتقليل عدد الأسرة بغرف الإقامة، وأهمية التعرف على انطباع الطلبة والطالبات واحتياجاتهم لتوفير أكبر قدر من الراحة والهدوء أثناء إقامتهم بالمدرسة، والمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق التفوق العلمي والابتكار، مؤكدا أن المدرسة إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم على المزيد من التفوق والابداع التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر الحديث .