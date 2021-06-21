تصدرت نتيجة الشهاده الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد نحو ساعة من اعتمادها، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة نتيجتهم قبل توزيعها على المدارس والإدارات، وخوفا من الذهاب إلى المدارس حفاظا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا .

وتنشر«الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات، في إطار خدماتها للمواطنين على مدار الساعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات.. 3 قطاعات

وقسمت محافظة سوهاج، النتيجة إلى 3 قطاعات، ووضعت رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات، ضمن القطاعات الـ3، حيث يمكن لطلاب قطاع شمال، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم من هنــــــــــــا، بينما يحصل طلاب قطاع جنوب على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من هنـــــــــــا، فيما يمكن لطلاب قطاع وسط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم من هنـــــــــــــا، بعدما وضعت مديرية التربية والتعليم روابط القطاعات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات.. الأوائل والامتحانات

ووضعت مديرية التربية والتعليم 3 رواط ضمن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم جميع الإدارات، بينما حصل 1000 طالب وطالبة على الدرجات النهائية، فعمت الزغاريد منازل الطلاب وخاصة الأوائل، بعدما هنأهم محافظ سوهاج تليفونيا، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية2021، بنسبة نجاح 78.29% بلغ من تقدموا للامتحانات هذا العام، 78 ألف 894 طالب وطالبة.

وأكد محافظ الإقليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، مرت بهدوء ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الطلاب نحو 78 ألفا و229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف 141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29%، وجرى اعتماد النتيجة ووضع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021 بالاسم.