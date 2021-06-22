خبراء الأدلة الجنائية ينهون معاينة مسرح حادث قطار الإسكندرية

أنهى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة مسرح حادث قطار الإسكندرية، الذي وقع بمحطة مصر وسط المدينة الساحلية؛ إنفاذًا لقرار النيابة العامة، تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة، وأمر المحامي العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول حادث قطار الإسكندرية، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الإسكندرية لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات وأسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الأدلة الجنائية.

النيابة تتحفظ على السائق ومساعده

وتم التحفظ على السائق ومساعده، واستدعاء مسؤولي محطة السكة الحديد في الإسكندرية، إلى النيابة؛ للتحقيق معهم، وأمر المحامى العام باستعجال تقارير المستشفى الخاصة بالمصابين.

وفي سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات شرق المدينة وجمال حماده والأميري الجامعي، المحجوز بها المصابين البالغ عددهم 45 مصابًا، لسؤال المصابين وشهود الواقعة والاطلاع على التقارير الطبية.

تفاصيل حادث قطار الإسكندرية

وكشفت هيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل حادث قطار الإسكندرية في بيان أصدَرته اليوم، أنَّه في تمام الساعة 9.15 صباحًا حال سفر قطار «2519/12 كسبريس» درجة ثانية عادية «الإسكندرية - القاهرة» من «رصيف 8» بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149، وتمّ تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116.

إيقاف مسؤولي حادث قطار الإسكندرية

وتبع حادث قطار الإسكندرية، قرار هيئة السكك الحديدية بإيقاف عن العمل، كل من: قائد قطار 661، ومساعده الواردين بالجرار 3219، وكذلك خدمة الوردية، قائد القطار، ومساعده، وملاحظ التشغيل احتياطيًا، وإحالتهم للنيابة العامة.