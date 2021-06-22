المؤبد لعاطل وابن شقيقه قتل مواطنا أثناء سرقته بالإكراه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها، اليوم، بمعاقبة عاطل وابن شقيقه بالسجن المؤبد لكل منهما بتهمة قتل مواطن أثناء سرقته بالإكراه بعد اعتراض طريقهما في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تعود أحداث القضية رقم 15865 لسنة 2015 مركز أبو حماد والمقيدة برقم 40470 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود بلاغا من «أحمد.ز.ا.ع»، سائق ومقيم بمركز أبو كبير أثنا سيره بطريق عام بدائرة المركز وبرفقته «نشأت.ع.ا»، فوجئا بشخصين يعترضا طريقهما لسرقتهما بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، واستولا على مبلغ نقدي وأوراق مملوكة لهما بالإكراه وأثناء محاولة الثاني مقاومتهما أطلق أحد المتهمين عيار ناري صوبه ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

وبتشكيل فريق بحث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «سليم.ح.س»، 38 سنة عاطل ومقيم بأبو غرباوي بوادي الملاك التابعة لمركز أبو حماد، وابن شقيقه «سليم.م.ح.س»، 29 سنة سائق ومقيم أبو غرباوي وادي الملاك مركز أبوحماد وتم ضبط المتهم الثاني وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وجرى إحالة المتهيمن إلى محكمة جنايات لزقازيق التي أصدرت حكمها بمعاقبة الأول، حضوريا، بالسجن المؤبد والثاني غيبايبا بالسجن المؤبد.