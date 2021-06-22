حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع وطرق الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنع التجمعات والتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور علي المقاهي والكافتيريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المرور علي المواقف العمومية للتأكد من إرتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامه الواقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بالطرق الرئيسية بعدد من الوحدات المحلية بمركز فاقوس ومنها الوحدة المحلية بالصالحية بالإضافة إلى إزالة اللافتات والملصقات الدعائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة للحفاظ على الإنضباط للشارع و الشكل الجمالي للمدينة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع الإشغالات من شوارع المدينة و أسفرت الحملة عن ضبط ورفع 133 إشغال مخالف و تحرير 9 محاضر إشغال مخالف كما قامت الحملة بتحرير 8 محاضر ضد المواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية كأحد أهم الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة لتقديم شيشه للمواطنين وتم مصادرة 16 شيشه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من ضبط 11 شيشة من 3 كافتريات بديرب البلد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا و قسم الإشغالات وشرطة مرافق بحملة لرفع كافة الإشغالات التى تعوق المواطنين وتم التنبية على أصحاب الوكالات أن أي تعدى على الشارع يعرضهم للمسالة القانونية و عمل المحاضر ضد غير الملتزمين تيسيراً على حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.