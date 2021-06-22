تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الشرقية.. يبدأ من 240 درجة

تصدرت مؤشرات تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021 محركات البحث على جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم في محافظة الشرقية عن المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الشرقية وذلك بعد إعلان عدد كبير من محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها رسميا .

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الشرقية

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خلال الأيام القليلة القادمة، عن درجات القبول بالثانوية العامة 2021 . وقال مصدر بالمديرية لـ «الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم تحديد التنسيق للثانوية العامة ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن مجموع التنسيق قد يبدأ من 240 درجة من المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية .

تحديد تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الشرقية

وأوضح المصدر أنه يتم تحديد التنسيق وفقا لإحصائيات عدد الناجحين ونسب النجاح، لافتا إلى أن الأماكن الشاغرة في الثانوية العامة عادة تتراوح ما بين 45 ألف لـ 50 ألف، موضحا أن عملية التنسيق تتم على 3 مراحل الأولى يتم فيها قبول لاطلاب بأعلى درجة للالتحاق بالثانوية العامة والثانية تقل في القبول عن المرحلة الأولى والثالثة تكون أقل درجة يتم فيها القبول .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد - خلال الأيام الماضية - نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466. فيما حصلت 10 طالبات وطالبين على المركز الأول بمجموع 280 درجة بنسبة 100%.