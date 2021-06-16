مياه شرب مرسى مطروح: محطات التحلية أنهت أزمة المحافظة

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، إنّ المحافظة شهدت تطورا كبيرا جدا على مستوى تنوع مصادر المياه، خاصة في محطات التحلية، موضحًا: «كنا نعاني منذ 5 سنوات من مشكلات كبيرة في المياه، وكانت المياه تصلنا من خلال محطة جنوب العلمين من مسافة 330 كم، ما كان يرفع تكلفتها بشكل كبير ويتسبب في خسارة كبيرة للشركة».

وأضاف خالد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «ولحل هذه المشكلة، شهدت المحافظة أكثر من محطة تحلية منها محطة باغوش على مسافة 30 كم من جنوب شرق مطروح بتكلفة 480 مليون جنيه بطاقة 24 ألف متر مكعب، وهناك محطتي الرميلة 1 و2 بطاقة قدرها 48 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة قدرها 680 مليون جنيه، ثم محطة تحلية الرميلة بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة قدرها 460 مليون جنيه وآخر محطة دخلت الخدمة هي محطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة قدرها 980 مليون جنيه».

وتابع: «محطات التحلية في مطروح توفر 30% من احتياجات المحافظة بطاقة إجمالية 130 متر مكعب في اليوم الواحد، ويعتمد غرب المحافظة بالكامل على مياه التحلية، وفي القرى الريفية جرى إنشاء 10 محطات، وضمن مبادرة حياة كريمة نعمل على تدشين 4 محطات وسيتم الانتهاء منهم خلال شهرين».

وأردف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، أنّ المحافظة كان بها قرى كاملة لم يدخلها نظام الصرف الصحي، وهو ما تم التعامل معه طوال الفترات الماضية بأكثر من مشروع مثل محطة صرف صحي الضبعة وسيبدأ التشغيل خلال شهرين وذلك بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه.