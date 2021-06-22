محمود حجاج: «ثلاث سنوات من الحلم» يوثق مرحلة مهمة في مشوار «التنسيقية»

قال الكاتب محمود حجاج، إن فيلم «ثلاث سنوات من الحلم»، يوثق مرحلة مهمة في مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويعرض الخطوات التي اتخذها القائمين عليها، لتحويل حلمهم بوجود مناخ سياسي يقبل جميع التيارات السياسية إلى واقع.

وأضاف «حجاج»، في بيان صحفي، أن الفيلم يرصد كيفية عمل «التنسيقية» منذ لحظاتها الأولى وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن «التنسيقية»، عملت ليل نهار لتحقيق شعارها «سياسة بمفهوم جديد» من أجل تنمية وبناء الوطن.

«ثلاث سنوات من الحلم» ليس الفيلم الوثائقي الأول لـ«حجاج»، سبق أن عُرض له عدة أفلام وثائقية أخرى، منها سيرة شهيد، احتيال، ادخلوها آمنين للاحتفال بعيد الشرطة، وفيلم مجلس الشيوخ من دار الندوة إلى قبة البرلمان، بالإضافة إلى فيلم النجمة الثامنة، الذي كان من كتابته وإخراجه.

يذكر أن «ثلاث سنوات من الحلم»، فيلم وثائقي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيناريو محمود حجاج مدير فريق الكتابة، كتابة محمد عدلي، إعداد نسمة سمير ومحمد الزلباني، المونتاج خالد فهمي وأحمد نور، منتج فني إسلام عبدالحكيم، إخراج أحمد النبوي.