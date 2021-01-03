«الوحيد.. هي دي الحكاية» فيلم وثائقي اليوم عن وحيد حامد على «الحياة»

تحتفي شبكة قناة الحياة بالسيناريست الراحل وحيد حامد، الذي غادر دنيانا أمس السبت عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض، من خلال عرض الفيلم الوثائقي «الوحيد.. هى دي الحكاية» حصريًا عبر شاشتها، في تمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعرض فيلم «الوحيد.. هى دي الحكاية» شهادات لأهم النجوم عن وحيد حامد فارس الكلمة، وصاحب أكثر الأعمال الفنية تأثيرًا في الوجدان المصري خلال مشواره الفني، ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.

كما يظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.

وشيع أمس جثمان الكاتب الكبير وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور كبير من نجوم الفن والمواطنين الذين جاءوا لوداعه، بعد أن رحل عن دنيانا صباح السبت، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديد.

وقدم وحيد حامد عددًا من أهم أعمال السينما منها «غريب في بيتي، الغول، معالي الوزير، البريء، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، آخر الرجال المحترمين، المنسي، اللعب مع الكبار، الهلفوت، النوم في العسل، اضحك الصورة تطلع حلوة، دم الغزال، احكي يا شهرزاد، ملف في الآداب، كشف المستور، ملف سامية شعراوي، محامي خلع، الوعد»

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها وحيد حامد، منها مسلسلات «أحلام الفتى الطائر، أوان الورد، العائلة، بدون ذكر أسماء، الجماعة».

وتعاون وحيد حامد مع كبار نجوم الفن خلال مسيرته الفنية منهم عادل إمام، نور الشريف، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي، يوسف شعبان، محمود ياسين، نبيلة عبيد، نادية الجندي، ميرفت أمين، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، منة شلبي، روبي.