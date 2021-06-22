سد النهضة تصدر المباحثات.. كواليس اجتماعات وزير الري ومسؤولي جنوب السودان

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق له، في ثاني زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان، عددًا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين في جوبا.

والتقى الوزير، اليوم الثلاثاء، في جلستي محادثات، برياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، في حضور السفير محمد قدح سفير مصر في جوبا.

مشروعات تنموية مشتركة

وقال «عبد العاطي» إن جلسات المباحثات، التي تم عقدها اليوم، تم خلالها بحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، والاتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة، في مجالات عديدة، تهدف جميعها إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لأشقائنا في جنوب السودان.

استكمال مفاوضات سد النهضة

وأضاف الوزير، أنه ناقش تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد أيضًا على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

7 مشروعات تنفذها مصر على أرض جنوب السودان

وأضاف أن مصر تنفذ مشروعات على الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الأفريقية، وأن المشروعات المنفذة بدولة جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات في 7 ولايات، لافتًا إلى أنه من المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطي 10 ولايات في القريب العاجل.

والتقى «عبد العاطي»، أمس، بياتريس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان، التي أعربت عن سعادتها بلقائه.

ومن جانبه، أعرب الوزير، عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين؛ لتدعيم كافة أوجه التعاون بين البلدين من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض، والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال التى يلقاها من كافة المسئولين بدولة جنوب السودان ، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة ، وأنه يوجد بمصر أعداد كبيرة من الطلاب والمواطنين من دولة جنوب السودان ، والذين يحظو بالرعاية والاهتمام من جانب أشقائهم المصريين ، كما يحظى المصريين بجنوب السودان بكل أشكال الحفاوة والترحاب؛ مما أدى لحدوث زيادة ملحوظه في عدد المستثمرين المصريين بجنوب السودان في مجالات السياحة والطرق والطاقة والأثاث.