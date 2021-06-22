مصابو حادث قطار الإسكندرية: «اتشاهدنا على روحنا»

حالة من الرعب عاشها مصابو حادث قطار الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام أحد الجرارات بالعربة الأخيرة للقطار الذي كانوا يستقلونه، مما أسفر عن إصابة نحو 45 شخصاً، تم نقلهم إلى 3 مستشفيات بالمدينة الساحلية، عبر 27 سيارة إسعاف.

أحد مصابين حادث قطار الإسكندرية: «اتشاهدت على روحي»

كشف «محمد الحسيني فؤاد»، أحد مصابي حادث قطار الإسكندرية، عن كواليس تصادم جرار بالقطار رقم 12، الذي كان يستقله خلال رحلته المتجهة إلى القاهرة، والتي وصفها بأنه ظنها رحلة موته.

وأضاف «الحسيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كان يستقل العربة الثالثة من مؤخرة قطار القاهرة، وفور تحرك القطار من «محطة مصر» بالإسكندرية، وعلى بعد حوالي 100 متر، حدث التصادم الذي جعله يسمع دوي انفجار قوي نتيجة التصادم: «صوتها كان زي القنبلة، ونطيت من القطر وقلت دي لحظة موتي واتشاهدت».

الشاب المصاب، الذي يخضع للعلاج في مستشفى «جمال حمادة»، مع 32 آخرين من مصابي حادث قطار الإسكندرية، أشار إلى أنه أصيب بجرح قطعي في شفته العليا، حيث تم خياطته بـ6 «غرز»، بالإضافة إلى إصابته بعدة كدمات في ظهره، إلا أنه بشكل عام حالته مستقرة، ويأمل أن تتحسن حالته خلال الساعات المقبلة.

أحد مصابي حادث قطار الإسكندرية: «اتكومنا على بعض»

مشهد مصابي حادث قطار الإسكندرية كان واحداً، فعلى غرار سابقه، حيث عبر «شعبان عبد العزيز»، أحد المصابين، عن شعوره بأنه مر بـ«تجربة عصيبة» أفقدته توزانه وأتعبت ظهره، ومع ذلك تمكن من استجماع قوته للقفز من القطار، فور علمه باحتمالية اشتعال النار في القطار.

وقال المصاب لـ«الوطن»: «اتكومنا فوق بعض، ووقعت على ضهري، ومش قادر أتحرك، وأول ما سمعنا أن القطر هيولع كلنا نطينا».