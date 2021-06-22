وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على العمل بالقرار الوزاري الصادر برقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021، بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار، للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2021-2022، والتوجيه بسداد المصروفات والملفات الخاصة بالطلاب.

وكشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه لم يُحدد حتى الآن موعد بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة شاملة لبداية الدراسة بالمدارس بالعام الجديد، لمواجهة كل التحديات الناتجة عن كورونا.

مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد: 300 جنيه لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد، من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، هي 300 جنيه، ومن الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه.

مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد.. 500 جنيه للثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد، ستكون 500 جنيه من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، و200 جنيه للثانوي الفني، بنظام الـ 3 و5 سنوات، مؤكدة أنه سيتم تحصيل المصروفات من الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد: 200 جنيه للتعليم الفني

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن مصروفات دخول الامتحانات، كالتالي: رسم دخول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي: 148 جنيها، مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم إضافي لدخول الامتحان.

رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم إضافي لدخول الامتحان للمرة الأولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.

ورسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيها مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه كرسم إضافي عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحان + 15 جنيها مقابل خدمات امتحانات عملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.

ورسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه رسم إضافي للامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.