75344 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة، منذ انطلاق الحملة حتى اليوم، بلغ 75344 مواطنا، منهم 13709 أشخاص حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و12203 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و12509 تلقوا التطعيم من مركز طىي حجازي بشبرا.

كما حصل 11061 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و6867 آخرين بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5426 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و3096 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4784 حالة بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، و5689 مواطنًا بالوحدة الصحية بمشتهر.

9 مراكز لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز: «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 12845 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

الصحة تتابع الموقف أولا بأول

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية ، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.