وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع «التغويز اللاهوائي»

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، مشروع «التغويز اللاهوائي»، بقرية «قلهانة»، التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مراحل العمل به.

وزيرة البيئة: مشروع التغويز اللاهوائي يوفر تكنولوجيا صديقة للبيئة للتخلص الآمن من المخلفات

وأكدت وزيرة البيئة، خلال تفقد المشروع، على أن مشروع التغويز اللاهوائي الذى تم اافتتاحه اليوم، يُعد مشروعاً رائداً يتم لأول مرة فى مصر، حيث أنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى طاقة كهربائية وسماد عضوي، ويتم استخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء، ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء، كما تعمل الوحدة على إنتاج الكربون الحيوي، الذي يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية، حيث يمكنه تحويل حوالي من 25 إلى 30% من مدخلات النظام إلى كربون حيوي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع في باقى محافظات الجمهورية، نظراً لكونه مشروع صغير لا يستلزم ااستثمارات كبيرة، كما يسهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة عقب افتتاح مشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، مشيرةً إلى أن النموذج التجريبي للمشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين، وتنفيذ البرامج التوعوية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج 100 كيلو وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، باستخدام 100 كيلو جرام/ ساعة من المخلفات، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة، تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذا عائد اقتصادى، يضمن الااستدامة، كما يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، و يمنع الحرق العشوائي للمخلفات، وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار للغازات الملوثة، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية.

وتم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائي، حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرةً، بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها في غياب الهواء، وبعد ذلك يُعاد تكوينها لتشكيل الغازات، وهي خليط من غازات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثاني أكسيد الكربون، والكربون الحيوي.

محافظ الفيوم: نهدف لتنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية لتوفير الطاقة وفرص العمل

وأشار محافظ الفيوم الى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما أنه يوفر فرص العمل، مشيراً إلى أنه يجري دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.