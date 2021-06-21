عاجل.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 86.64%، بحضور نائبه، الدكتور محمد عماد، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألف و760 طالباً وطالبة، وحضر منهم 57 ألف و29 طالباً، ونجح منهم 49 ألف و404 طالباً، بنسبة 86.64%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم

وكشف التوني أنّ عدد الطلاب الأوائل الذين حصلوا على الدرجة النهائية 124 طالب وطالبة، بينهم 83 طالب في مدارس حكومية، و41 طالب وطالبة في مدارس خاصة.

محافظ الفيوم يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية 2021

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليظلوا دائماً في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل، بالإضافة إلى تحقيق أحلامهم والوصول إلى أهدافهم بسهولة ويسر.

ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2021

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي شرق، أبشواي، سنورس، يوسف الصديق، إطسا، طامية، مضيفًا أن الحاصلين علي الدرجة النهائية عددهم 124 طالب وطالبة.

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل:

- محمد بدوي محمد عيد، مجمع سنورس للتعليم الأساسي.

- حبيبة محمد عجمي محمد محمد، مدرسة الأندلس الخاصة.

- شروق أسامة محمد أحمد، مدرسة الشروق الإعدادية الخاصة.

- سمية محمد صبحي محمد، مدرسة الرسالة الخاصة.

- ملك أحمد محمود السيد محمود، مدرسة منارة الأندلس الخاصة.

- سلمى عبد الناصر صلاح عبد القوي، مدرسة لطيف الإعدادية.

- المتوكل بالله محمد عزت محروس، مدرسة زهراء الأندلس.

- هيا أشرف محمد عبد الباقي، مدرسة الرسالة الإعدادية.

- ملك أحمد محمد كامل، مدرسة الأنبا أبرآم لغات الإعدادية.

- هنا عمر السيد قورة، مدرسة الرسالة الإعدادية لغات.