اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021، منذ قليل بنسبة نجاح بلغت 86.64%، كما أعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021، وهنأ الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى الإدارات، لذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عبر محركات البحث المختلفة لمعرفة درجات أبنائهم طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الفيوم، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية وسيجرى توزيعها على المدارس بعد قليل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكنهم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت من هنـــــــــــــا، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الامتحانات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 60 ألف و406 طالب وطالبة، تغيب منهم طالباً، وحضر منهم الامتحانات طالباً، ونجح منهم طالباً، بنسبة، ويمكن الدخول لرابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، والحصول عليها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الأوائل

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021، وهم كل من:

محمد بدوي محمد عيد مجمع سنورس للتعليم الأساسي

حبيبة محمد عجمي محمد محمد مدرسة الأندلس الخاصة

شروق أسامة محمد أحمد مدرسة الشروق الإعدادية الخاصة

سمية محمد صبحي محمد مدرسة الرسالة الخاصة إعدادي

ملك أحمد محمود السيد محمود مدرسة منارة الأندلس الخاصة

سلمى عبد الناصر صلاح عبد القوي مدرسة لطيف الإعدادية

المتوكل بالله محمد عزت محروس مدرسة زهراء الأندلس

هيا أشرف محمد عبد الباقي مدرسة الرسالة الإعدادية

ملك أحمد محمد كامل مدرسة الأنبا أبرام لغات الإعدادية

هنا عمر السيد قورة مدرسة الرسالة الإعدادية لغات.