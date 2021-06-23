عاجل.. «الصحة» تحدد شروط الحصول على لقاح كورونا في المنازل

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن ارتداء الكمامات، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا ضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، لافتة إلى أن اللقاح لا يعطي المناعة بنسبة 100% بل إنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة ويخفف من نسبة التواجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على لقاح كورونا في المنازل

وقالت الوزارة إن الحصول على لقاح كورونا في المنازل يكون بشروط أولها أن يتم التسجيل على موقع لقاح كورونا ثم أن يكون المتقدم لطلب أخذ اللقاح في المنازل يعاني من أمراض تعيق حركاته، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف وأعراضها الجانبية بسيطة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حمى أو صداع وتزول من تلقاء نفسها.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

ويشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا والوفيات، وتوقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالاستمرار في الانخفاض حتى شهر أغسطس.