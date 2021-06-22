وزير الصحة التونسي: سجلنا انخفاضا في معدل أعمار المصابين بكورونا

قال وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، إنه جرى تسجيل انخفاضا في أعمار المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد، مشيرا إلى تسجيل ارتفاعا في عدد الوفيات في الفترة الأخيرة، جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن الوزارة تعمل على تكثيف عمليات التقطيع الجيني لاكتشاف السلالات المنتشرة في تونس، لافتا إلى أن السلالة البريطانية هي الأكثر انتشارا في البلاد.

وأكد «المهدي» أن نسبة إيجابية التحاليل تجاوزت الـ29%، واصفا الوضع الوبائي بالخطير، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، تجنبا للمزيد من انتشار الوباء.

وأوضح وزير الصحة التونسي، أن 30% من التونسيين اكتسبوا مناعة من فيروس كورونا، مؤكدا أن مخزون الأكسجين بتونس متوفر بشكل كاف في جميع المؤسسات الصحية.