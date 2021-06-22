نائب وزير الإسكان يكشف موعد الانتهاء من تطوير سور مجرى العيون

قال علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشروع تطوير سور مجرى العيون يعد من أحد المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليًا، لإعادة رونق القاهرة التراثية بعد إهمال لعدة سنوات، مبينًا أن مساحة المكان 95 فدان، وأن الوزارة تجري إقامة مولات تجارية ومنطقة مطاعم ومناطق ترفيهية ومسرح مكشوف ومجموعة سينمات، بالإضافة إلى إنشاء 79 عمارة سكانية تضم 18 وحدة تجارية.

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية extra news اليوم الثلاثاء، أن الدولة نقلت المقيمين في المنطقة إلى مناطق أخرى مناسبة للسكن هناك بشكل دائم، وحاليًا يُجرى إزالة العمارات لتطوير المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه في نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء بنسبة كبيرة من التطوير في منطقة سور مجرى العيون.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن منطقة عين الصيرة تم تطويرها وأصبحت مكان ترفيهي وتضم 60 فدان، كما تضم ممشى طوله 4 كيلو ونصف.

وأوضح «عبد العزيز»، أن الدولة تطور أيضًا منطقة مثلث ماسبيرو وكذلك ممشى أهل مصر من أجل رفع مستوى جمال القاهر، مشيرًا إلى أن منطقة الفسطاط يتم تجديدها من أجل اكتمال مشهد القاهرة الجديدة لتعود إلى رونقها، لافتا إلى أن حديقة الفسطاط ستكون من أكبر الحدائق العامة في مصر.

وذكر مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك تنسيق بين وزارة الإسكان والنقل والسياحة والآثار من أجل إخراج المشهد في أحلى صورة.