منذ إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، يتسائل الكثير من أولياء أمور طلاب شهادة الإعدادية، عن مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات في القاهرة والجيزة، للالتحاق بها، حيث يرغب كثيرون، في إلحاق بناتهم بمدارس تمريض كبديل للثانوية، لأنها تضمن لهن الحصول على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة بمدارس التمريض.

وقالت مصادر مسؤولة بالمديريات التعليمية، إن مؤشرات الأولى لتنسيق التمريض العادي بمدارس القاهرة، عند 250 درجة، وفي محافظة الجيزة عند 220 درجة، حيث سيجري إعلان تنسيق التمريض العادي، خلال أيام.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، سيجري إعلان التنسيق، مشيرة إلى أنه سيجري فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة أسبوعين منذ فتح باب التقديم.

شروط التقديم والالتحاق بمدارس التمريض العادي كالآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- أن يكون سن المتقدم 15 عاما، ولا يجوز أن يزيد المتقدم على 18 عاما بحلول أول أكتوبر.

- إجراء الكشف الطبي وكشف الهيئة من أهم شروط التقديم لمدارس التمريض.

- اجتياز الاختبارت النفسية والشخصية للمتقدم.

- أن يكون الطالبة غير متزوجة، ولا يجوز لها الزواج خلال الدراسة.

- اجتياز الاختبارات الشخصية لتحديد قوة الملاحظة و الاستجابة.

- التقديم لمدارس التمريض يستمر لمدة أسبوعين منذ إعلان موعد التقديم .

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العادي:

- أن يقدم المتقدم 6 طوابع مهن طبية داخل حافظة بلاستكية.

- عدد دمغة واحدة بجنيه.

8 صور شخصية 4 في 6 ذات خلفية بيضاء.

- شهادة ميلاد أصلية للطالب بجانب ثلاث صور للشهادة.

- شهادة أصلية للشهادة الإعدادية وصورة منها.

- شهادة حسين سير سلوك من المدرسة التي حاصل عليها شهادة الإعدادية.

- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.