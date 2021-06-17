مدارس بديلة للثانوية العامة 2021.. بينها واحدة تقبل 65 طالبا

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية، عن مدارس بديلة للثانوية العامة 2021، بعد ظهور النتائج في عدد من المحافظات، حيث ينتظر الطلاب نتيجة تنسيق الثانوية العامة، لتحديد مصيرهم.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2021

مدارس المتفوقين (ستيم)

- أن يحصل الطالب على شهادة الإعدادية.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاما.

- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادتين من مواد (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية).

- بالنسبة لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية، على الطالب عمل معادلة الشهادة للمناهج المصرية ثم التقديم للمدرسة.

- يحق التقديم في مدارس المتفوقين STEM للطلاب المصريين العائدين من الخارج بعد حصولهم على شهادة تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التي تتبع المربع السكني له.

شروط المدارس التكنولوجيا التطبيقية

- تحديد درجة القبول بالمدارس من قبل وحدة التشغيل وإدارة المدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

- المدارس التكنولوجية هي مدارس موازية لنظيرتها في الثانوية العامة، لكنها تتميز عنها في ضمان الوظيفة فور التخرج مع الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- يتم توظيف الطالب براتب لا يقل عن 6 آلاف جنيه، وتصل إلى 8 آلاف شهريا، مع استكمال تعليمه الجامعي.

- خريجو المدارس التكنولوجية يجري لهم امتحانات عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.

- خريج المدارس التطبيقية له أحقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2021.. «التمريض»

مدارس التمريض، هي أحد أنواع تعليم التمريض، وتستهدف الحاصلين عى الشهادة الإعدادية، ويعادلها المدارس الثانوية الفنية للتمريض، وتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وتتولى وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي المنوط بها الإشراف الفني والإداري على العملية التعلمية.

شروط مدارس التمريض

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية لعام 2021 .

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- التقديم للمدارس الإعدادية يستمر لمدة أسبوعين.

- الانضمام للمدرسة التي تقع في الموقع الجغرافي له.

- ألا يقل سن المتقدم عن 15 ولا يزيد عن 18 عاما في أكتوبر 2021.

- لا يجوز أن يكون المتقدم متزوج أو يتزوج أثناء الدراسة.

- اختبارات شخصية لتحديد قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة ورد الفعل.

- اجتياز اختبار نفسي واختبار اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة.

- اجتياز اختبار كشف النظر وباطنة واختبار مخدرات.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2021 .. «الضبعة»

افتتحت مدارس الضبعة منذ 4 سنوات، ويقبل عليها أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وعدد الطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس 65 طالبا، وتتضمن شروطها:

- التقديم للطلبة الذكور فقط.

- إجراء كشف طبي وهيئة للطلاب المتقدمين.

- إجراء اختبارات تبدأ باختبار سمات وقدرات على الكمبيوتر.

- أن يكون الطالب حاصلا في الشهادة الإعدادية على أكثر من 90%.

- أن يكون الطالب متفوقا في اللغة الإنجليزية والرياضيات.