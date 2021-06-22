«التعليم العالي»: مصر أنشأت 3 جامعات تكنولوجية جديدة و4 أهلية

قال المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبد الغفار، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، وعملت الوزارة على تدويل التعليم المصري والانفتاح على الجامعات الدولية، مما دفع مختلف الطلاب من بلاد كثيرة القدوم للدراسة في مصر.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية extra news اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية تؤكد على رغبة الدولة في تطوير التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن الدولة اشترطت على أي جامعة خاصة تُفتح في المستقبل حصولها على ترخيص تفعيل توأمة مع جامعة أجنبية مصنفة دولية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن كل جامعة خاصة تضم مستشار تابع لوزارة التعليم العالي، ليتأكد من تفعيل الشراكات مع الجامعات الأجنبية لكي لا تكون مجرد حبر على ورق، مشيرًا إلى إعطاء شهادات مزودجة للطلاب من الجامعة المصرية والأجنبية.

وأكد«عبد الغفار»، أن مصر أنشأت 3 جامعات تكنولوجية جديدة في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف وتم قبول دفعتين، موضحًا أن التعليم الفني أصبح يعطي درجة البكالوريس لتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني، كما تعمل الجامعة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في المنطقة الصناعية مثل برج العرب وطيبة الجديدة في الأقصر و6 أكتوبر وشرق بورسعيد وأسيوط الجديدة.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أن هناك 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى تعليم عالي، وهم جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، جامعة الجلالة في هضبة الجلالة، جامعة العلمين، موضحًا أن تلك الجامعات دخلت الخدمة عدا جامعة المنصورة التي ستدخل الخدمة هذا العام.