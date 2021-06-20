التعليم العالي: تعديل لوائح الكليات خلال الفترة المقبلة

نظام تعليمي مطبق بعدد من الكليات الحديثة يواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الجامعي ومطبق بكبرى الجامعات الدولية، وبتوجيهات من القيادة السياسية تم اتخاذ قرار التعميم لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل الفقرة الثانية من المادة 79، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب بالمقيد بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة متطلبات الحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

ويمنح التعديل الجديد الفرصة لطلاب الجامعات المختلفة والمعاهد التخرج عقب استيفائهم مباشرة لعدد الساعات المعتمدة، والتي تتطلبها التخصصات العلمية، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي، أن نظام الساعات المعتمدة سيتم تعميمه على مختلف الكليات بالجامعات المختلفة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستبدأ لجان القطاعات للكليات المختلفة بالأعلى للجامعات في التجهيز والإعداد لتعديل لوائح الكليات المختلفة تمهيداً للتطبيق، لافتا إلى أن هناك نمطا محددا ومعينا سيتم التعامل معه بحيث يتم التطبيق في حدود ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحاً أن النظام الجديد يعمل على مواكبة النظم التعليمية المختلفة المرموقة في العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من البنود واللوائح بالكليات سيتم تعديلها للعمل بالنظام الجديد أبرزها تعديل المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وكذلك تعديل اللوائح والعمل على حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس وكذلك النظر إلى طرق التدريس والتجهيزات وكيفية التعامل معها، منوهاً بأن النظام سيتم تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالجامعات بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وقال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن الكلية مطبق بها نظام الساعات بنظام السنوات الدراسية، لافتا إلى أن الكلية في انتظار اجتماع لجنة قطاع الآثار المقبلة لوضع الآليات التي سيتم السير عليها الفترة المقبلة، مؤكداً أن نظام الساعات المعتمدة يسها تطبيق النظام، لأنه سيتم تحويل نظام الدراسات بالسنوات إلى ساعات، مشيراً إلى أن عدد ساعات الدراسة بكليات الآثار 140 ساعة، لافتا إلى أن النظام الجديد سيكون حسب الفروق الفردية للطلاب: «ممكن طالب ينجزهم في 3 سنوات أو 4 أو أكثر، فمثلاً طالب ممتاز يدرس 10 وآخر يدرس 7»، مؤكداً أنه مرتبط بالقدرة وليس عدد السنوات مع مراعاة متطلبات العلمية التعليمية بما يتماشى مع لوائح الكليات، مؤكداً أن آثار القاهرة جاهزة للتطبيق.

وقال الدكتور محمد بهي، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن نظام الساعات المعتمدة من خلال يسجل الطالب عدد الساعات حسب مقدرته و تقديره، لافتا إلى أن نظام الساعات المعتمدة سيسمح للطلاب المتميزين والمتفوقين تسجيل عدد أكثر من الساعات وبالتالي اختصار عدد الفصول الدراسية، لافتا إلى أن بعد نتيجة أول تيرم يتم تسجبل عدد الساعات الأكثر وفقا للتقديرات، لافتا إلى أنه سيتم إقرارها من قبل لجنة قطاع كليات الزراعة.

وأضاف أنه يجب على الطالب أن يكون متفوقاً والانتهاء عدد الساعات الدراسية وذلك للمساواة في التخرج، ولكنها ستكون وفقاً للمقدرة.