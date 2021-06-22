مدير مستشفى عزل: إصابات كورونا اليومية انخفضت بنسبة 85%

صرح الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصص لعزل إصابات كورونا، بأن نسبة إصابات فيروس كورونا اليومية انخفضت لأكثر من 85% خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن عدد الحالات التي تصل إلى المستشفيات خلال هذه الفترة قليل جدًا مقارنة بأعداد الأسابيع الماضية.

وقال «الحديدي»، خلال مداخلة عبر zoom، الثلاثاء، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إن معظم هذه الحالات التي تصل إلى المستشفيات، تكون إصابتها من الدرجة الشديدة، ورغم ذلك نسبة شفاء تلك الحالات وصلت مؤخرًا لأكثر من 95%.

وأشار مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، إلى أنه يرجع انخفاض أعداد إصابات كورونا إلى اللقاحات المضادة لكورونا التي وفرتها الدولة، وبدأت في تطعيم المواطنين بها، مؤكدًا أنه كلما سرعت الدولة من تطعيم نسبة أكبر من المواطنين قلت أعداد المصابين بهذا الوباء.

ودعا «الحديدي» كل المواطنين للإقبال على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أن هذا يساعد بشكل أكبر على عودة كل القطاعات التي تضررت من هذا الوباء، إلى العمل بكامل قوتها من جديد كما حدث على مستوى قطاع السياحة وغيره.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات تليفزيونية، إن كمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي وصلت إلى مصر يمكنها أن تكفي سكان دولة من دول الجوار بنسبة 100%، مشيرة إلى وضع خطة عمل مصانع «فاكسيرا» في المستقبل لإنتاج كل اللقاحات التي تحتاجها مصر، موضحة أن مدة بقاء فيروس كورونا ليست معروفة.