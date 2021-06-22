سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر على المارة «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر فيه سقوط إحدى السيارات من أعلى كوبري 6 أكتوبر على رأس مواطنين متواجدين في الشارع، حسب وصف المقطع المتداول صباح اليوم، الذي أكد البعض عبر السوشيال ميديا صحته، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت بالقرب من شارع الجلاء.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.

مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط السيارة، وثقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات القريبة من الواقعة، وسط دعوات من المواطنين، بنجاة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو دون أي حالة وفاة أو إصابات بالغة.